Kars'ta biri turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi

Giresun'daki sel sonrası temizlik çalışmaları için JÖH'ler devrede

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri, terör operasyonlarının ardından bu kez de selzedelerin yardımına koştu. Aralarında polis ve komandolarında yer aldığı 200 kişilik ekip, Dereli ilçesinde sel basan iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına katılarak molozları çıkarmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek askerlere teşekkür etti.