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Gündem Karsta biri turuncu, 2si gri kategoride olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi
KARS

Son dakika: Biri tutuncu, 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta biri turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde biri turuncu, ikisi gri kategoride olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. (Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. (Arşiv)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde biri turuncu, ikisi gri listede yer alan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • "Kars Kağızman'da kahramanlarımız, biri turuncu, ikisi gri kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah jandarmamızı, polisimizi var etsin. Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz?"

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Giresun'daki sel sonrası temizlik çalışmaları için JÖH'ler devrede
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri, terör operasyonlarının ardından bu kez de selzedelerin yardımına koştu. Aralarında polis ve komandolarında yer aldığı 200 kişilik ekip, Dereli ilçesinde sel basan iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına katılarak molozları çıkarmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek askerlere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Yıldırım 3 Operasyonu" kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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  • Açıklamaya göre, etkisiz hale getirilenler arasında Terör Arananlar Listesi'nde bir milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, 500 bin liraya kadar ödülle gri listede bulunan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen'in olduğu tespit edildi.

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Listeye bir çizik daha: Gri kategoride aranan terörist Musa Bulan etkisiz hale getirildi
  • Operasyonda terör örgütü MLKP'nin Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten "Metin" kod adlı Koray Aspir'in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olğun da ölü ele geçirildi.
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