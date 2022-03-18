Gündem Burdurda 37 büyüklüğünde deprem
BURDUR

Burdur'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Burdur'un Bucak ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Burdurda deprem mi oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Burdur'da saat 21.18'de bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

  • Bucak ilçesi merkezli depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu açıklandı.

Depremin derinliğinin ise 119.90 km olduğu ifade edildi.
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