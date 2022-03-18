Burdur'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanının uzman çavuş tarafından darp edildiği öne sürülmüştü. Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde iddiaların tam aksi bir durumun söz konusu olduğu görüldü. Uzman çavuşun olay yerinden uzaklaşırken sağlık çalışanlarının üzerine yürüdüğü ve duvarda sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan başka bir görüntüde ise söz konusu doktorun hasta yakını bir kadına acil serviste bağırdığı, sinirlenip duvarları yumrukladığı ortaya çıktı.