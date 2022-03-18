Burdur'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Burdur'da saat 21.18'de bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
- Bucak ilçesi merkezli depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu açıklandı.
Depremin derinliğinin ise 119.90 km olduğu ifade edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Burdur'da saat 21.18'de bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliğinin ise 119.90 km olduğu ifade edildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.