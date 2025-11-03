İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre iller; Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa'da da hissedildi. Depremin derinliği ise 4.91 kilometre olarak ölçüldü.