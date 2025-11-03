Yeni Şafak
Balıkesir bir kez daha sallandı

23:343/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
AFAD duyurdu
AFAD duyurdu

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Sındırgı olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Depreme ilişkin detayları AFAD duyurdu.

Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre iller; Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa'da da hissedildi. Depremin derinliği ise 4.91 kilometre olarak ölçüldü.



#Sındırgı
#Deprem
#AFAD
