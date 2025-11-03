Yeni Şafak
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

00:213/11/2025, Pazartesi
AA
31 Ağustos gecesi gerçekleşen depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdi
Afganistan'da merkez üssü Hulm bölgesi olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak belirlenirken, hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin, hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.



