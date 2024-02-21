FETÖ'ye yönelik 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı ‘Kıskaç-7' operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ'da gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, “Şüphelilerin örgütün güncel yapılanması, sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi” bilgisini paylaştı.
SEKİZ AYDA 4 BİNDEN FAZLA OPERASYON
Öte yandan Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda para ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulduğunu belirtirken, 1 Haziran 2023'ten bugüne kadar 4 bin 22 operasyon düzenlendiğini ve 6 bin 45 şüphelinin yakalandığını kaydetti.