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POLİTİKA

Son dakika haberleri: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan son dakika açıklamasında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Aksoy, geçtiğimiz günlerde hakkında yürütülen yolsuzluk ve zimmet suçlaması nedeniyle tutuklanmıştı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Serdar Aksoy
Serdar Aksoy

İçişleri Bakanlığı, tutuklu İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Serdar Aksoy hakkında Bakanlığın Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca "zimmet suçu" kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatıldı.

Gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
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Gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Aksoy'un bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak Bakanlıkça görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını belirterek "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Bakanlığın yürüttüğü soruşturmalar ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca zimmet suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.

TUTUKLANMIŞTI

Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy dahil 11 kişi tutuklanmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa etmişti.

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