Sakarya'da deprem

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi.

#Deprem

Büyüklük : 4.6 (Mw)

Yer : Hendek (Sakarya)

Tarih-Saat : 02.06.2019, 16:08:47 TSİ

Enlem : 40.7331 N

Boylam : 30.7525 E

Derinlik : 7.06 km

Detay : https://t.co/LR5WegHjUA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) 2 Haziran 2019

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

"Can kaybı yok"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yaptığı açıklamada, şuana kadar kendilerine ulaşan ölü-yaralı ve büyük bir yıkım haberi olmadığını söyledi.

Panikten dolayı çok sayıda kişinin açık alanlara çıktığını aktaran Babaoğlu, “Çok şükür kötü bir olay yok. Her türlü olaya gücümüz yettiğince hazırlıklıyız.” ifadelerini kullandı.

Kurum: Herhangi bir kayıp söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil." açıklamasında bulundu.