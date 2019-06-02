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Son dakika: İstanbul'da deprem

Sakarya'da deprem

Kandilli verilerine göre merkez üssü Sakarya Hendek olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi.

Haber Merkezi Diğer
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.


"Can kaybı yok"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yaptığı açıklamada, şuana kadar kendilerine ulaşan ölü-yaralı ve büyük bir yıkım haberi olmadığını söyledi.

Panikten dolayı çok sayıda kişinin açık alanlara çıktığını aktaran Babaoğlu, “Çok şükür kötü bir olay yok. Her türlü olaya gücümüz yettiğince hazırlıklıyız.” ifadelerini kullandı.

Kurum: Herhangi bir kayıp söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil." açıklamasında bulundu.


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