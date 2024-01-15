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Provokatif paylaşımlarla şehitleri hedef alan 170 hesap tespit edildi: 18'i yakalandı 19 kişi aranıyor

Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 18 kişi yakalanırken 19 şüpheli ise aranıyor.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:09 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:46 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere yönelik provokatif amaçlı, bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.


Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklaması şu şekilde;


Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.


133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığ ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 18’i yakalandı. 19’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.




#Provokatif paylaşım
#Ali Yerlikaya
#Mehmetçik
#Kenan Biter
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