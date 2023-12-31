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Hakkari'de korkutan depremler: AFAD detayları duyurdu

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde ve arkasından 3.5 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Hakkari'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:46 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 20:32 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde depre meydana geldi.
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde depre meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.06'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 2,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada,
"An itibarıyla, olumsuz bir durumun bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."
ifadelerine yer verildi.

Hakkari Yüksekova'da saat 19.37'de de 4,4 büyüklüğünde ve ardından 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.



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