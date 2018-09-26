Gündem Son FETÖ operasyonlarında dikkat çeken detay
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Son FETÖ operasyonlarında dikkat çeken detay

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’dan büyük ölçüde temizlenen FETÖ’cülerin 2,5 yıl geçmesine rağmen hala aktif görevdeki üst düzey komutanların kripto FETÖ’cü çıkması dikkatleri çekti. Bunun nedeninin ise FETÖ’nün çok farklı yöntemlerle yapılanması ve sadece itiraf sonucu ele geçen bilgiler neticesinde tespit edilmesiyle olduğu belirtildi.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
FETÖ operasyonlarında muvazzaf askerlerin gözaltına alınması dikkat çekti.
FETÖ operasyonlarında muvazzaf askerlerin gözaltına alınması dikkat çekti.

15 Temmuz 2016’da kanlı darbe girişimi ile Türkiye’yi esir almaya çalışan Fethullaçı Terör Örgütü’nün TSK’daki yapılanması darbe girişiminin bastırılmasının ardından yapılan operasyonlarla büyük ölçüde çökertildi. Ancak aradan geçen 2,5 yıl gibi bir süreye rağmen devam eden operasyonlar da hala muvazzaf askerlerin FETÖ’cü olduğu tespit edilerek gözaltına alınması dikkatleri çekti.

HALEN AKTİF GÖREVDEKİ ÜST DÜZEY KOMUTANLAR!

  • Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda yaklaşık 200 muvazzaf askerin gözaltına alınmasının ardından bugün de 36 muvazzaf askerin gözaltına alınmasıyla birlikte akıllara ‘TSK’daki kripto FETÖ’cüler hala temizlenemedi mi?’ sorusunu getirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında albay, yarbay, binbaşı, üstteğmen gibi birçok üst düzey rütbelilerin olması ise daha da dikkat çeken bir tablo oluşturdu.

İTİRAFLAR ELE VERDİ

FETÖ’nün yapılanması içinde farklı farklı yöntemlerin olduğu operasyonlar sırasında ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri de örgütle hiçbir bağı görünmeyen kişilerin aslında küçük yaştan ya da belli bir dönemden sonra mahrem imamlar aracılığı ile yönetilen kripto FETÖ’cüler olarak adlandırılan gruplardı. Bu gruplar mahrem imamlardan talimat gelmediği sürece hiçbir şekilde kendini deşifre etmeyen ve uyuyan hücre olarak görevini yürüten militanlardı. Bu militanlar ancak yapılan detaylı operasyonlar sonucunda yakalanan ve itirafçı olan mahrem imamların ifadeleri ile ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle itiraflar olmadığı sürece TSK’daki kripto FETÖ’cülerin neredeyse tespit edilmesi imkansızdı. Son zamanlarda yürütülen soruşturmalarda itirafçıların sayısının artmasıyla bu gözaltı kararlarının alındığı iddia edildi.

FETÖMETRE’NİN DE ETKİSİ BÜYÜK

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından bilimsel ölçütlerle oluşturulan FETÖMETRE kriterler matrisi, FETÖ’cülerin uzun zamandır korkulu rüyası oldu. Sistem sayesinde bugüne kadar TSK’da deşifre edilen FETÖ’cü sayısı, 4 bin 500’ü Deniz Kuvvetleri personeli olmak üzere 16 bine ulaştı. FETÖMETRE sayesinde örgütün deşifre edilemeyen kriptoları da ortaya çıkmaya başladı.

REKLAM

Tüm bu gelişmeler neticesinde son zamanlardaki dikkat çeken tablo da ortaya çıkmış oldu.

TSK'ya sızan 71 FETÖ'cüye gözaltı kararı
GÜNDEM
TSK'ya sızan 71 FETÖ'cüye gözaltı kararı

FETÖMETRE için BM’ye şikayet
GÜNDEM
FETÖMETRE için BM’ye şikayet

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.