Soruşturma başlatılmıştı: Provokatif paylaşım yapan 3 sosyal medya kullanıcısı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen kanuna aykırı eylemlerle ilgili sosyal medya siteleri üzerinden halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlar yaparak, kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet ettiği gerekçesiyle 24 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ve ifadeleri alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Valiliği'nden 7 Eylül'de yapılan açıklamada, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart ya da afiş asılmasının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklandığı kaydedilmişti.