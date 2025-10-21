Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Sosyal medyadan havaya ateş ettiği belirlenen 10 zanlı yakalandı

Sosyal medyadan havaya ateş ettiği belirlenen 10 zanlı yakalandı

14:5721/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Operasyonda, 9 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda, 9 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medyadan havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan 10 zanlı yakalandı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medyadan havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan 10 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarından havaya ateş ettiği anları paylaşan 10 kişiyi tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

#Samsun
#Vezirköprü
#Sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da 19 Ekim ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak