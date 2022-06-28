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BARTIN

Soylu: Tedbirler önceden alınmamış olsaydı büyük maliyetlerle karşı karşıya kalırdık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meteoroloji’nin uyarısının ardından vatandaşların ve kamunun gerekli tedbirleri aldığını belirterek, "Bu kadar yoğun bir yağışta eğer bu tedbir daha önceden alınmamış olsaydı, Allah korusun daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalınabilirdi" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Soylu: Tedbirler önceden alınmamış olsaydı büyük maliyetlerle karşı karşıya kalırdık
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bartın’da yaşanan sel felaketinin sonrasında dün gece saatlerinde kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sel bölgesinde yaptığı incelemelerin sonrasında Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Batı Karadeniz Bölgesindeki sel felaketindeki son durumu açıkladı. Bakan Soylu, Meteoroloji’nin erken uyarısına değinerek, "Burada sel afeti oluşmadan önce gerek meteorolojimiz, ortaya koyduğu kırmızı ve turuncu uyarıların hemen akabinde valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, hep birlikte bir duyarlılık ortaya koydular. AFAD'ımızın erken uyarı sistemi olarak nitelendirdiği hücresel mesaj olarak ve bir uyarı mesajı olarak ilgili bölgelere iletildi. Böylece vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini almaya, kamu da kendi tedbirini almaya başladı. Bu kadar yoğun bir yağışta eğer bu tedbir daha önceden alınmamış olsaydı Allah korusun daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalınabilirdi. Buralar sel bölgesi ama Türkiye de afet bölgesi. Biz depremle selle, aynı zamanda çığ ile ve birçok afet türü ile karşı karşıya Türkiye'de kalabiliyoruz. Bizim bu konuda aldığımız tedbirler var. İllerimizde il risk azaltma planları hazırladık" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

'VATANDAŞIMIZIN EMİRLERİNE AMADEYİZ'

  • Bakan Soylu muhalefeti eleştirerek, "Ana Muhalefet partisi başkanı 'Bakanların orada ne işi var?' diye böyle bir değerlendirme ortaya koyuyor. Milletimizin zor gününde yanında olmayacağız da elimizden geleni ortaya koymayacağız da ne zaman koyacağız. Bana bu soruyu sorarken kendi arkadaşların tatildeyken onlara niye bu soruları sormazsınız. Şunu demek istiyorsanız bunu anlarız. Sizi tebrik ediyoruz afetlerde buraları hiç bırakmıyorsunuz. Kendi arkadaşlarımızı da tenkit etmek için başka bir yol bulamıyoruz. Ancak sizin üzerinizden sizi eleştirerek onları tenkit ediyoruz diye cesaretimiz yetmiyor diye değerlendirme yapıyorsanız bu ayrı bir siyasi güzergahtır. Bizim aklımız ona yetmez. Biz sözleri direkt olarak muhataplarımıza ifade etmeyi tercih ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bir an önce bu yoldan çıkmanızı temenni ediyorum. Doğru bir yol tutturmadığınız konusunda bir değerlendirmemiz söz konusu. Biz vatandaşımızın emirlerine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarını tüm yerel yönetimlerini bu işe amade edebilmek bu organizasyonu sağlamak için de bunu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Soylu Bartın'daki son durumu aktardı: Mesele ortadan kalkana kadar buradayız
OYNAT 02:43
Bakan Soylu Bartın'daki son durumu aktardı: Mesele ortadan kalkana kadar buradayız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Bartın'daki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Soylu, 'Şu ana kadar gerekli müdahaleler yapıldı. Yağmurun sabaha kadar yağmayacağını ve suyun biraz çekileceğini değerlendiriyoruz.' dedi. Bölgede topyekûn bir mücadelenin olduğunun altını çizen Bakan Soylu, 'Biz bu mesele buradan kalkana kadar da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle, arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Can gitmesin diğerini telafi ederiz.' ifadelerini kullandı.
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