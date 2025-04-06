Sözcü 28 Şubatçı diliyle “Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" projesini hedef aldı

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 39 ilçenin proje koordinatörü, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe branşları zümre öğretmenlerinin görüşleri alınarak hazırladığı “Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor” adlı proje başlattı. Sözcü TV ve gazeteci ise söz konusu proje hakkında "AK Parti İstanbul'daki ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenecek kitap okuma yarışması için yüzde 90'ı iktidara yakın yayınevlerinden 71 milyon liralık kitap satın aldı." iddiasında bulundu. Ayrıca proje içerisinde bulunduğu iddia edilen isimler AK Parti'ye yakın isimler olduğu iddiasıyla hedef gösterilerek İslam, Osmanlı ve medrese düşmanlığı yapıldı.

İstanbul Valiliği yaptığı "Proje kapsamında hiçbir siyasi partinin kitap alması, okullara alınacak kitap listelerine müdahalede bulunması söz konusu dahi değildir" açıklaması ile iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Valilik açıklama yaptı

"Haberde konu edilen yarışma, “Ben Okuyorum İstanbul Okuyor” projesi kapsamında aileleri kitap okumaya yönlendirmek amacıyla düzenlenecek bir organizasyondur. Bu kapsamda aileler, ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden olan rahmetli Prof. Dr. Haluk Dursun’un İstanbul’u anlattığı “İstanbul’da Yaşama Sanatı” adlı kitaptaki bilgiler çerçevesinde bilgilerini yarıştıracaktır. Aileler, söz konusu kitabı kendi imkânlarıyla temin edecek ve gönüllülük esasına göre yarışmaya katılım sağlayacaktır. Bu kitabın belirlenmesi ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 39 ilçenin proje koordinatörü, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe branşları zümre öğretmenlerinin görüşleri alınarak yapılmıştır." denildi.

Kullanılan dil 28 Şubat sürecindeki medya dili

"Haberde geçen “Okullarda siyasal İslamcı yazarların kitapları okutulacak” şeklinde ifade edilen iddialar ise tümüyle 28 Şubat sürecindeki medya dilinin, günümüz muadillerinin ekranlara taşıdığı hezeyanlardır. Kitap alım listeleri, yazarların dünya görüşüne göre değil, evlatlarımızın gelişimlerine yapacağı katkı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır."

Mevlana İdris'i hedef almak için Nuri Pakdil'i bahane ettiler

Yazdığı hikayeler ve şiirlerle bilinen Mevlana İdris'in yazdığı 12 kitaplık Hayvanlar İş Başında isimli Osmanlıca hikayeler serisi de Sözcü'nün hedefi oldu. Sözcü'nün haberinde Osmanlıca Türkçesi ile yazılan hikaye kitapları için için "Arapça harplerle basılı Osmanlıca masal serisinden de binlerce adet alındı." denildi.

Mevlana İdris'in Hayvanlar İşbaşında Hikaye Kitapları

Ayrıca ünlü şair Nuri Pakdil'in belgesel yazarlığını yapan İdris'i Pakdil üzerinden hedef göstermek için "Mevlana İdris aynı zamanda İslamcı Yazar Nuri Pakdil belgeselinde metin yazarı. Pakdil bir röportajında, “Türkiye’nin genel siyasi konjonktüründe sadece AK Parti’nin savunulması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de 1923’ten sonraki döneminin en iyi muhalif temsilciliğini Ak Parti yaptı” demişti." ifadeleri kullanıldı.

Nurettin Topçu üzerinden medrese düşmanlığı yapıldı

2017’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alan Nurettin Topçu İslam ve İnsan, Yarınki Türkiye, Ahlak Nizamı, Türkiye’nin Maarif Davası gibi kitapları üzerinden Sözcü gazetesinin hedefi oldu. Topçu'nun Türkiye’nin Maarif Davası kitabında, “Bizde vaktiyle medrese, milli mektepti” ifadelerini çarpıtarak, medrese eğitim sistemini aşağılayıp "cumhuriyetle birlikte milli bağların koptuğunu ve eğitimin enkaz haline geldiğini anlatıp, Kuran referanslı eğitim istedi." yorumu ile aktardı.

Sözcü Mustafa Kutlu'yu da hazmedemedi

Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu isimli 9-12 yaş arası içinde uygun olan bu kitabı da diğer yazarlarda olduğu gibi Sözcü Gazetesi'nin hedefi oldu. Kitabın içeriğine hakim olunmadan yapılan haberde "Mustafa Kutlu’nun aşk ilişkileri anlattığı “Yıldız Tozu” kitabı ilkokul çocuklarına önerildi" ifadeleri kullanıldı. Kutlu'nun binlerce basılan ve çıktığı ilk günden beri severek okunan "Yıldız Tozu" kitabında aslında aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının önemine vurgu yapılmakla beraber çocuklara temiz içeriklerle hayal kurma mesajını veriyor.











