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POLİTİKA

Su katılmamış provokatörlük: 'Roboski' diye bir yer yoktur

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, Uludere ziyaretiyle kabuk bağlamış yaraları açmaya çalıştığını belirterek, bunu, “su katılmamış bir provokatörlük” olarak tanımladı. ‘Roboski’ isimlendirmesinin PKK’ya ait olduğunu hatırlatan Bahçeli, “Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. Türkiye’de ‘Roboski’ diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Su katılmamış provokatörlük
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şırnak Uludere ziyaretine çok sert tepki gösterdi. Yazılı açıklama yaparak gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Bahçeli, şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı’nın aleni bir şekilde devlete saldırması, çürüdüğünü pervasızca iddia etmesi, bununla da yetinmeyip Erzurum ziyaretinden hemen sonra koşa koşa Şırnak Uludere’yi ziyaret edip kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür.”

ROBOSKİ DİYE BİR YER YOK

  • “Üstelik Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Roboski’ diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. Şırnak’ın Uludere ilçesinin Ortasu Köyü’nde 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan müessif hadisenin üzerinden geçen 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki, Türkiye’de ‘Roboski’ diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Roboski tanımlaması, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast etmek, taş koymak, pusu kurmak, ateş açmak, bölücülüğe hizmet etmektir.”

ZİLLET PKK’NIN İSTİKAMETİNDE

“Maalesef zillet ittifakı PKK’nın kanlı ve kahredici istikametindedir. Bunun yanında FETÖ de ahtapot gibi bu ittifakı sarmış, uyuşturmuş, akıl ve siyasetine ambargo koymuştur. Artık hiçbir şey gizli saklı değildir.”

Bahçeli: Maalesef zillet ittifakı PKK’nın kanlı ve kahredici istikametindedir
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