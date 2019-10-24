Suriye’de masa dışında kalan Almanya ve Fransa çaresiz

Türkiye ile ABD ve Rusya arasındaki ilişkilere ve Suriye'nin geleceğine yakın gelecekte yön verecek kritik mutabakatlar ile Türkiye, ABD ve Rusya’ya “güvenli bölge”yi kabul ettirdi. ABD ile varılan mutabakatla, Barış Pınarı Harekatının yürütüldüğü Ras'ul Ayn-Tel Abyad arasındaki 120 kilometrelik bölgeden YPG'lilerin en az 32 kilometre güneye çekilmesi ve ardından Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenli bölgenin oluşturulması kararlaştırıldı.

Rusya ile sağlanan mutabakatla ABD ile varılan anlaşmadaki 120 kilometrelik güvenli bölgedeki durumun korunmasına, ancak sınırın geri kalanındaki bölgelerde 30 kilometre derinliğe kadar Suriye ve Rusya askerlerinin girerek YPG'nin çekilmesini sağlamasına karar verildi.150 saat sürecek olan bu görev, 29 Ekim'de, Türkiye saati ile 18.00'da doluyor. Ardından Rusya ile Türkiye ordularının, sınırın 10 kilometre güneyine kadar inecek olan ortak devriyesi başlayacak. Bu iki mutabakatla 6 yılda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru 14 günde çöpe atılmış oldu. Suriye’deki bu terör koridoru planın çöpe atılması aynı zamanda Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan Avrupa ülkelerini denklem dışı bıraktı.

Avrupa denklem dışında Türkiye'nin kararlı bir şekilde başlattığı operasyonla başlayan gelişmeler zinciri Suriye’de sahadaki dengeleri de ciddi şekilde değiştirdi. Analistlere göre ortaya çıkan Türkiye-Rusya ve Türkiye-ABD arasındaki mutabakat Avrupa Birliği ülkelerini de Suriye denklemi dışında bıraktı. Türkiye'nin müdahale etmemesi üzerine siyasetini kuran Avrupa Birliği ülkelerinin bu müdahale ile ortaya çıkan mutabakatla sahada varlığı olmadığı görüldü. REKLAM Türkiye’ye ambargo uygulayan Avrupa Birliğinin lider ülkeleri Almanya ve Fransa'nın sahada askeri varlıklarının olmadığını vurgulayan uzmanlar, Türkiye'nin silahlı müdahalesinin önemine dikkat çekiyor. Denklem dışında kalan Avrupa ülkeleri önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediklerini açıkladıktan sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper üzerinden güvenli bölge planı basına yansıdı. Fransa ve Almanya'nın masaya oturma çabası ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'nın teklif ettiği güvenli bölge planını desteklediğini açıkladı. German Marshall Fund’da yaptığı konuşmada Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetim altında güvenli bölge oluşturulması önerisine ilişkin açıklamalarda da bulunan Esper, ABD'nin bu öneriyi "siyasi” olarak desteklediğini belirtti. Esper, ancak askeri olarak destek vermeyeceklerini söyledi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'nın teklif ettiği güvenli bölge planını desteklediğini açıkladı. German Marshall Fund’da yaptığı konuşmada Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetim altındailişkin açıklamalarda da bulunan Esper, ABD'nin bu öneriyi "siyasi” olarak desteklediğini belirtti. Esper, ancak askeri olarak destek vermeyeceklerini söyledi. Barış Pınarı Harekatı ardından askeri ambargo uygulayan Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin ABD ile mutabakatı ardından ilk manevrasını yapmıştı. Masa dışında kalan Almanya ve Fransa öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini açıklamıştı.