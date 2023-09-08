Suriye’den bir haftada 96 taciz

Zeki Aktürk.
Suriye’nin Irak’a komşu Deyrizor bölgesinde Arap aşiretleri ve terör örgütü YPK/PKK’nın ana unsur olduğu SDG arasında 27 Ağustos’ta patlak veren çatışmalar sonrasında Suriye kuzeyindeki harekat bölgelerine bir haftada 69 taciz yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki “Basın Bilgilendirme Toplantısı”nda Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
PKK’YA DESTEĞE SON VERİN!
Deyrizor’daki çatışmaları değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz” dedi. Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten kaynaklar, “Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” ifadelerini kullandı.
MİÇO İLE BM ZİRVESİ
Yunanistan ile ilişkiler de değinen kaynaklar, “Eylül ayında görüşmelerin sıklaşacağını ifade etmiştik. Nitekim Yunan Dışişleri Bakanı geldi, şimdi de Cumhurbaşkanı’mız ile Yunanistan Başbakanı New York’taki BM toplantısı kapsamında görüşecekler. Bu kapsamda biz de faaliyetlerimizin eylül ayı içerisinde artmasını bekliyoruz. Daha önce Bakanımızın (Yaşar Güler) da açıkladığı gibi öncelik hiç kimseyi rahatsız etmeyecek; Harp Okulları arasında sportif faaliyetler gibi bazı faaliyetlerden başlayarak güven artırıcı önlemleri başlatma, takvimlendirme çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı.