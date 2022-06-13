Suriye’den Türkiye’ye gelen yetim çocukların eğitim gördüğü Anaokulu ilk mezunları verdi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Nar Taneleri Anaokulunun mezuniyet töreni, okul bahçesinde yapıldı. Törene Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Akkurt, Okul Müdürü Nermin Kepeççi, öğretmenler, aileler ve çocuklar katıldı.

Çocuklarımız için daha çok çalışacağız

Şehirdeki diğer öğrencilerle birlikte 70 yetim öğrencinin eğitim gördüğü okulda düzenlenen törende Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz bir selamlama konuşması yaptı. Savaşın etkisiyle Türkiye’ye gelen ve misafirimiz olan yetim çocuklara sahip çıkılması gerektiğini belirten Yılmaz, “Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz. Çocuklarımızı okulumuzdan mezun ettik. Bugünden sonra da onlara sahip çıkmaya, onlar için daha çok çalışmaya gayret edeceğiz inşallah” dedi. Yılmaz, destekleri için Milli Eğitim Bakanlığı ve anaokulu çalışanlarına teşekkür etti.

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Sahne çocukların

Kilis Nar Taneleri Anaokulunda düzenlenen mezuniyet töreni, açılış konuşmalarının ardından çocukların etkinlikleriyle devam etti. Unutulmaz bir mezuniyet töreni yaşayan çocuklar, sahneye çıkarak çalışmalarını sergiledi. Çuval yarışları ve halat çekme oyunlarıyla doyasıya eğlenen çocukların program sonunda dağıtılan rengarenk pamuk şekerleriyle yüzleri güldü.

OYNAT 01:51 Anaokulunda mezuniyet sevinci: Nar Taneleri artık ilkokulda Suriye'den Türkiye'ye gelen yetim çocukların da eğitim gördüğü Kilis Nar Taneleri Anaokulu yeni mezunlarını verdi. Altıncı mezunlarını veren okuldan 45 çocuk dönemi bitirerek ilkokula adım attı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Nar Taneleri Anaokulunun mezuniyet töreni, okul bahçesinde yapıldı. Törene Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Akkurt, Okul Müdürü Nermin Kepeççi, öğretmenler, aileler ve çocuklar katıldı.

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