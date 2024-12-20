Suriyeliler ülkesine geri dönmek istiyor mu?

Areda Survey araştırma şirketi devrik lider Esed sonrası Suriye’yi, Türkiye’de yaşayan Suriyelilere sordu. Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmaya göre, Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 91’i Esed rejiminin sona ermesini oldukça olumlu bir gelişme olarak görüyor.

Suriye’nin geleceğine dair çok umutlu olduğunu vurgulayanlar yüzde 71,5’lik bir kesimi kapsarken kısmen umutlu olanların oranı yüzde 27,5.

Yüzde 26,7’si 'en kısa sürede' dedi

Araştırmaya katılan Suriyelilerin, yüzde 45,3’ü ülkedeki durumların iyileşmesi halinde ülkelerine dönmek istediğini ifade ederken yüzde 26,7’si “en kısa sürede” dönmek istediğini belirtiyor. Türkiye’de kalmak isteyenler yüzde 14,9’luk bir kesimi kapsarken kararsızlık yaşayanların oranı yüzde 13,1.

Suriye’ye dönmek istediğini ifade eden katılımcıların yüzde 33,1’i, ülkelerinin yeniden inşasına katkı sunmak için dönmek istediklerini ifade ederken yüzde 24,2’si ise aile ve akrabalarının orada olması sebebini öne sürüyor.





Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 48,3’ü, şu anki Suriye’nin hala güvenli olmadığını düşünüyor. Yüzde ise 43,9’u bazı bölgelerin güvenli bazı bölgelerin güvensiz olduğunu ifade ediyor.

'Ülkeme çalışarak katkı sağlamak istiyorum'

Suriye’ye geri dönmesi halinde, ülkesine “çalışarak” katkı sağlamak istediğini ifade edenlerin oranı yüzde 66,7 iken, yüzde 21,1’i Suriye’de gerçekleşecek olan fikir ve projelere dahil olmak istediğini ifade ediyor.





Suriye’ye geri dönmeyi düşünmeyenlerin nedenleri arasında ilk sırada yüzde 33,8 ile Suriye’deki olumsuz ekonomik koşullar, yüzde 30,6 ile hala güvenliğin sağlanmaması ikinci sırada dikkat çekiyor. Yüzde 12 ile çocuklarının eğitimi, yüzde 8,5 ile Türkiye’de daha iyi bir yaşam kurulması diğer nedenler arasında yer alıyor.

'Türk hükümetinin politikaları olumlu: HTŞ Suriye’yi yönetme kabiliyetine sahip'

Areda Survey, Türkiye’deki Suriyelilere Esed sonrası Türk hükümetinin politikalarını da sordu. Yüzde 39,3’ü hükümetin adımlarını son derece olumlu karşılarken, yüzde 26,7’si kısmen olumlu bulduğunu ifade ediyor. Olumlu bulmayanların oranı ise yüzde 2,1.





Suriye muhalif grupların başında gelen ve Esed’in devrilmesinde önemli bir rol oynayan HTŞ’nin (Heyet Tahrir eş-Şam) yüzde 41,4’ü “Halkın bazı taleplerine cevap verebilme kapasitesine sahip” olduğunu düşünüyor. Yüzde 46,4’ü ise HTŞ’nin Suriye geleceğinde etkili bir role sahip olacağı konusunda hemfikir.

Araştırmanın metodolojisi

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler genelinde 1.100 kişinin katılımı ile 9 -11 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.











