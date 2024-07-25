Suudi elçiden nezaket ziyareti

Suudi Arabistan’ın Türkiye Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Yeni Şafak Ankara Bürosu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Abualnasr’ı ağırlayan Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu’nun çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ahmet Albayrak, ziyaret sonunda Büyükelçi Abualnasr’a Ketebe Yayınları’ndan okuyucularla buluşan bazı eserleri takdim etti. Büyükelçi Abualnasr’a Büyükelçilik Basın Bölümü Başkanı Abdulaziz Alqarni, Büyükelçilik Basın Danışmanı Koray Karakaya da eşlik etti. Ziyarette Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan da hazır bulundu.
Ziyaretin ardından Ahmet Albayrak, Büyükelçi Abualnasr ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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2 saat önce