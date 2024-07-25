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Suudi elçiden nezaket ziyareti

Suudi Arabistan’ın Türkiye Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Yeni Şafak Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Abualnasr’a Albayrak Grubu’nun çalışma alanlarıyla ilgili bilgi vererek Ketebe Yayınları’ndan çıkan bazı kitapları hediye etti.

04:00 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:47 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ziyaretin ardından Ahmet Albayrak, Büyükelçi Abualnasr ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyaretin ardından Ahmet Albayrak, Büyükelçi Abualnasr ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Suudi Arabistan’ın Türkiye Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Yeni Şafak Ankara Bürosu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Abualnasr’ı ağırlayan Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu’nun çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ahmet Albayrak, ziyaret sonunda Büyükelçi Abualnasr’a Ketebe Yayınları’ndan okuyucularla buluşan bazı eserleri takdim etti. Büyükelçi Abualnasr’a Büyükelçilik Basın Bölümü Başkanı Abdulaziz Alqarni, Büyükelçilik Basın Danışmanı Koray Karakaya da eşlik etti. Ziyarette Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan da hazır bulundu.


Dünya çevrimdışı kaldı: Albayrak Grubu'nun küresel sistemi dijital kaosa sürükleyen Microsoft’a açtığı dava yeniden gündem oldu

Microsoft 365 programında dünya genelinde yaşanan sorun nedeniyle dijital bir kaos yaşanıyor. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle dünya çapında banka, havayolu, hastane ve medya kuruluşlarının sistemi adeta çöktü. Şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bu teknoloji krizinin sorumlusu olan Microsoft daha önce de üretimde uzun süreli kesintiler nedeniyle şirketleri ciddi oranda zarara uğratmasıyla gündem olmuştu. Öyle ki Albayrak Grubu hem maddi kayıp hem de tüm bilgilerini yurt dışındaki bulut sistemine yüklemeye zorladığı için Microsoft’a dava açmış ve emsal bir kararla mahkemeyi kazanmıştı.


#Albayrak Grubu
#Suudi Arabistan
#Fahad Abualnasr
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