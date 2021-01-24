Gündem Suyun sudan ucuz olduğu şehir Amasya
AMASYA

Suyun ’sudan ucuz’ olduğu şehir: Amasya

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın talimatıyla 48 bin 800 su abonesi olan 114 bin nüfuslu şehirde şebeke suyunun bir metreküpünün ücreti 2,40 liradan 1,20 liraya düştü. İçme suyu fiyatlarının yüzde 50 ucuzlayıp 1.20 liraya düştüğü Amasya’da muhtarlar şehrin dört bir yanında sokaklara teşekkür pankartları astı.

Haber Merkezi İHA
Amasya’da 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarife yeni faturalara yansıdı.
Amasya’da 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarife yeni faturalara yansıdı.

Türkiye’de suyun en ucuz olduğu kentlerden Amasya’da 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarife yeni faturalara yansıdı. Vatandaşlar durumdan memnun kalırken muhtarlar da şehrin dört bir yanına pankart açıp Belediye Başkanı Sarı’ya teşekkür etti.

Her ay ortalama 100 lira su ücreti ödediğini belirten Mehmetpaşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, “Bu ayki fatura 32 lira geldi. Bizim için sürpriz oldu” dedi.

Hızırpaşa Mahallesi’nden Emine Kurt, “Pazara gittiğinde bir kilo pırasayı 5 liraya alıyorsun. 40 liralık su parası bunun yanında nedir ki. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

“İmkanı olan belediyelerimizin de bu uygulamayı yapmasını arzu ediyorum”

Vatandaşların duasını almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Sarı ise, “Söz verdik. Suyu yüzde 50 ucuzlattık. Daha bunlar başlangıç. Ben şu dönemde çeşitli belediyelerimizin, imkanı olan belediyelerimizin de bu uygulamayı yapmasını arzu ediyorum. Vatandaşımıza bir nebze imkan sağlamış olurlar” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Yarına dikkat!

Yarına dikkat!

​Marmara için sarı kodlu fırtına uyarısı.
ABD bu olayı konuşuyor

ABD bu olayı konuşuyor

​148 TL'lik hesaba öyle bir bahşiş bıraktı ki...
Botlarla gideceğiz

Türk gemisine saldırıyla ilgili büyükelçiden açıklama.

Ayasofya'nın kopyasını yaptırıyor

Ayasofya'nın kopyasını yaptırıyor

Milis anıtı olacak.​

Sağlığınızdan olmayın

Sağlığınızdan olmayın

​Salgında takviye edici gıdalara dikkat.

Aşı sırası 65 yaşta

Aşı sırası 65 yaşta

​85 yaş ve üstü vatandaşların aşılanması tamamlanıyor.
HDP binasına terör operasyonu

HDP binasına terör operasyonu

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın afişlerini asmışlar.
Acılar hala taze

Acılar hala taze

​Elazığ depreminin üstünden bir yıl geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.