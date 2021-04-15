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BURDUR

Tablo gibi göl manzarası: Hayran bırakan kare Türkiye’den

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün drone ile çekilen fotoğrafında ortaya çıkan görüntüsü hayran bıraktı. Göle giren su kaynakları bir ağacın dallarını andırdı.

Haber Merkezi DHA
Tablo gibi göl manzarası: Hayran bırakan kare Türkiye’den
Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından drone ile görüntülenen Yarışlı Gölü'ne giren su kaynakları bir ağacı andırdı.

DHA

Tamer Yılmaz sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Yarışlı Gölü sığ bir göldür ve her yıl az su tutar. Göle giren su kaynaklarının olduğu (fotoğraftaki) yerler daha da sığdır ve her yıl yaz ve sonbahar mevsimlerinde benzer şekiller oluşur. Yani özellikle bu oluşum mevsimseldir. Su kaynaklarının azalmasıyla Burdur Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası" notuyla paylaştı.

DHA

Fotoğraf binlerce beğeni aldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kartpostal gibi manzara: Bursa’da 2 mevsimin geçiş güzelliği havadan görüntülendi
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Kartpostal gibi manzara: Bursa’da 2 mevsimin geçiş güzelliği havadan görüntülendi
Bursa'da iki mevsimin geçiş güzelliği havadan görüntülendi. Kasım ayında ağaç yapraklarının sararıp dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü, karın yağmasıyla yerini beyaz gelinliğe bıraktı.

İstanbul Boğazı'nda görenleri kendine hayran bırakan kartpostallık manzara
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İstanbul Boğazı’nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.
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Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı’nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.
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Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti.
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Oluşan manzara havadan görüntülendi.
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15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu.
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İstanbul Boğazı'nda görenleri kendine hayran bırakan kartpostallık manzara
İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza büründü ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın ederken oluşan manzara havadan da görüntülendi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, havanın açık olduğu günler Kars'tan da gözlemleniyor.
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Bölgede havanın bulutsuz olduğu zamanlar Kars'tan gözüken dağ, doğasever ve fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.
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Kars'ta Medeniyetler Beşiği olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nden ise gün doğumunun kızıllığında ayrı bir güzelliğe bürünen dağ, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
"Türkiye'nin çatısı"ndan kartpostallık manzara
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