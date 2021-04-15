Tablo gibi göl manzarası: Hayran bırakan kare Türkiye’den

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından drone ile görüntülenen Yarışlı Gölü'ne giren su kaynakları bir ağacı andırdı.



DHA

Tamer Yılmaz sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Yarışlı Gölü sığ bir göldür ve her yıl az su tutar. Göle giren su kaynaklarının olduğu (fotoğraftaki) yerler daha da sığdır ve her yıl yaz ve sonbahar mevsimlerinde benzer şekiller oluşur. Yani özellikle bu oluşum mevsimseldir. Su kaynaklarının azalmasıyla Burdur Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası" notuyla paylaştı.

DHA

Fotoğraf binlerce beğeni aldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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FOTOĞRAF 6 Mart ayıyla birlikte her ne kadar bahar aylarına girilmiş olsa da Uludağ’da kar kalınlığı 1 metre 40 santimetre olarak ölçüldü. Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Samet Asutay’ın drone ile çektiği İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasındaki yolda iki mevsim arasındaki geçiş montajlanınca ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Kartpostal gibi manzara: Bursa’da 2 mevsimin geçiş güzelliği havadan görüntülendi Bursa'da iki mevsimin geçiş güzelliği havadan görüntülendi. Kasım ayında ağaç yapraklarının sararıp dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü, karın yağmasıyla yerini beyaz gelinliğe bıraktı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 İstanbul Boğazı’nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi. Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı’nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı. Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti. Oluşan manzara havadan görüntülendi. 15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu. İstanbul Boğazı'nda görenleri kendine hayran bırakan kartpostallık manzara İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza büründü ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın ederken oluşan manzara havadan da görüntülendi. BiP'te paylaş

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