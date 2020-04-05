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POLİTİKA

Tahliye yasası komisyondan geçtİ

90 bin mahkuma tahliye imkanı getiren infaz teklifi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı kanun teklifi, 18 saat süren görüşmelerin ardından ilk durağı olan Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Önergelerle 5 maddede değişikliğe gidildi. Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunanlar ile kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılmaya hak kazananlar ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılması hüküm altına alınıyor. Böylece açık cezaevindeki 45 bin hükümlünün cezasını konutta çekmesi hedefleniyor. Salgının devam etmesi halinde ise sözkonusu süre Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecekti. Komisyon'da kabul edilen önergeyle uzatma süresi 3'e çıkarıldı.

15 BİN HÜKÜMLÜ AÇIĞA

Teklife, kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişlerle ilgili önemli bir madde eklendi. Buna göre, toplam cezası 10 yıldan az olanlar bir ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı cezaevinde geçiren iyi halli hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına bir yıl ve daha az süre kalanlar, talepleri halinde açığa gönderilebilecek. Bu kişiler açık cezaevlerinde barındırılacak. Düzenleme uyarınca yaklaşık 15 bin hükümlünün kademeli olarak açık cezaevine ayrılacağı belirtiliyor. Öte yandan, bu kişilerden 45 bin hükümlünün cezasını konutunda çekeceği süre içerisinde ilgili mevzuat uyarınca açık cezaevine ayrılmaya hak kazananlar da izinli sayılacak. Sözkonusu düzeleme 31 Aralık'a kadar uygulanacak. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ve örgütlü suçlardan mahkum olanlar kapsam dışı tutuldu. İnfaz paketi teklifinin Genel Kurul görüşmelerine salı günü başlanacak. Görüşmelerin perşembeye tamamlanması bekleniyor.

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