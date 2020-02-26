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SİVAS

Sivas haberleri: ​Tamamen kaybolmuştu yağışlarla geri geldi

Tamamen kaybolmuştu yağışlarla geri geldi: Son 15 yılın en yoğun karı yağdı

Sivas’ta son yıllarda yaşanan kuraklıkla tamamen kuruyan Kellah gölü, yağan yoğun karlarla yeniden su tuttu. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, son 15 yılın en yoğun yağışlarının yaşandığını belirterek, “Son birkaç yıldır kuraklık ilimizi ve ülkemizi olumsuz yönde etkilemişti. Bu yıl Sivas’ta son 15 yılın en yoğun karı yağdı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bu yıl Sivas’ta son 15 yılın en yoğun karı yağdı.
Bu yıl Sivas’ta son 15 yılın en yoğun karı yağdı.

Sivas’ta son yıllarda yağışların azalmasıyla bir çok ırmak ve göl kurumuştu. Barajlarda da su seviyeleri tedirgin eden boyutlara kadar gerilemişti. Yaşanan kuraklık başta buğday oymak üzere bir çok tarım ürününü de olumsuz yönde etkilemişti.

Kellah gölü.

Sivas’ta bu ay son 15 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Yüksek kesimlerde 2 metre, şehir merkezinde ise yarım metre yakın kar yağdı. Yağan yoğun kar baraj ve göllerdeki su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Sivas’ın Ulaş ilçesinde geçtiğimiz yıl tamamen kuruyan Kellah gölü de yeniden su tuttu. Geçtiğimiz yıl kuruyup çorak bir hal alan göl yeniden eski güzel görüntüsüne kavuştu.

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Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ.

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, son 15 yılın en yoğun yağışlarının yaşandığını belirterek, “Son birkaç yıldır kuraklık ilimizi ve ülkemizi olumsuz yönde etkilemişti. Bu yıl Sivas’ta son 15 yılın en yoğun karı yağdı. Sivas tarım ve hayvancılık şehri. Rakımının yüksek oluşu dolayısı ile iklimi de karasal-soğuk iklim. Sivas kuraklığı en etkili şekilde yaşayan illerden birisiydi. Ancak gelinen noktada gerçekten mükemmel bir kar yağdı. Buna bakılacak olursa bu yıl kuraklık yaşanmayacağını, barajlarımızın dolacağını, kuruyan göllerimizin de yeniden bu toplayacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Kellah gölü kuraklıktan kurtuldu.

Ürün kalitesi artacak

Bu yıl bol yağışlar nedeniyle ürün miktarında ve kalitesinde artış beklediklerini kaydeden Çetindağ, “Bu yıl yağışların bol olması dolayısıyla meralarımızda bol ot olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda sulu tarım ürünlerinde hem rekoltenin hem de kalitenin yüksek olmasını bekliyoruz. İnşallah 2020 yılının, yağışların etkisi ile bol ve bereketli geçmesini bekliyoruz. Yağışların da devam etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşanan kuraklık başta buğday oymak üzere bir çok tarım ürününü de olumsuz yönde etkilemişti.
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