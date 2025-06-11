Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Tanju Özcan'ın yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi talep edildi

Tanju Özcan'ın yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi talep edildi

Burak Doğan
15:5911/06/2025, среда
G: 11/06/2025, среда
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu hakkındaki paylaşımları nedeniyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi talep edildi.

Ne olmuştu?

CHP'nin 20 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'şaibe' iddialarına ilişkin soruşturma sürerken partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozmuştu.


X hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur…" ifadeleriyle başladığı açıklamasında can güvenliğine yönelik tehditler aldığını ifade etmişti.


"Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz"

Kılıçdaroğlu'nun, "Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" ifadelerine de yer verdiği paylaşımın ardından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan zehir zemberek sözler gelmişti.


Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kirli çamaşırları dökme' tehdidi

X hesabından yaptığı paylaşımında Kılıçdaroğlu'nu, "Lütfen bu sözlerimi ciddiye alın. Laf ebeliği yapmayınız!" ifadeleriyle uyaran Özcan, Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yarışına atıf yaparak, "Ciddiye almazsanız Sayın İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sayın İnce'nin nasıl kaybettiğini ikimiz de biliyoruz" demişti.


"2014 dahil tüm kurultayları tartışmaya açarım"

Paylaşımında, "200 belediye,130 milletvekili baskısını parti zarar görmesin diye hiç konuşmadık" diyen Özcan, Kılıçdaroğlu'nun susmaya devam etmesi halinde 2014 dahil tüm CHP kurultaylarını tartışmaya açacağını belirterek, "Yapmayın ve konuşturmayın beni" ifadelerini kullanmıştı


#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaoğlu
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADLİ TATİL NE ZAMAN? 2025 yılı adli tatil tarihi açıklandı mı?