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Tanju Özcan 'yetkim yok' deyip sümen altı etmişti: Bursa'da belediyenin raporu onlarca canı kurtardı

Tanju Özcan 'yetkim yok' deyip sümen altı etmişti: Bursa'da belediyenin raporu onlarca canı kurtardı

00:0429/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Uludağ'da yanan Kervansaray Otel'in ardından akıllara Bolu'daki Grand Kartal Otel geldi.
Uludağ'da yanan Kervansaray Otel'in ardından akıllara Bolu'daki Grand Kartal Otel geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra "Belediyenin sorumluluğu yok, tüm yetki bakanlıkta” diyerek sorumluluğu üstünden atmaya çalışmıştı. Özcan'ın otelin restoran bölümüne yetki belgesi verdiği ise sonradan ortaya çıkmıştı. Benzer bir olay ise Bursa'da meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, yanan Kervansaray Oteli'ni denetledikten sonra eksiklikleri ilgili kurumlara bildirince otel kapatıldı ve faciadan dönüldü. Böylelikle belediyelerin 'hayati' sorumluluğu da ortaya çıkmış oldu.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmayan Kervansaray Otel'de de geçtiğimiz gün iki kişi yaşamını yitirdi.

Kervansaray Otel

BELEDİYELERİN 'HAYATİ' SORUMLULUĞU

Bu iki otel yangınından sonra belediyelerin 'hayati' sorumluluğu da ortaya çıkmış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yanan Kervansaray Oteli'ni denetledikten sonra eksiklikleri ilgili kurumlara bildirince otel kapatıldı, faciadan dönüldü. Bolu'da ise Bolu Belediyesi İtfaiyesi yangın denetimini yaptı, eksiklikleri tespit etti ama raporu sümen altı etti. Sonuç olarak otel kapatılmadı, 78 kişiye mezar oldu. Eğer Bolu Belediyesi görevini yapsaydı Grand Kartal Otel yangından önce kapatılmış olacaktı.
Grand Kartal Otel

BOLU BELEDİYESİ EKSİKLİKLERİ SÜMEN ALTI ETTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Grand Kartal otelde daha yangın devam ederken birçok televizyona çıkıp yetki ve sorumluluk tartışması başlattı. Zaman geçtikçe Bolu'da faciaya nasıl davetiye çıkartıldığı da netleşti.

Bolu Belediyesi'nin Aralık ayında oteli denetlediği, otelde önemli kusurlar bulduğu ama eksiklikleri ilgili birimlere ve bakanlığa bildirmek yerine sümen altı ettiği anlaşıldı.
Olayın ilk sıcaklığıyla bu sümen altı olayının sonuçlarını kimse fark edemedi. Ancak Bursa'da Kervansaray otelde çıkan yangın itfaiyenin görevini çok net bir şekilde ortaya koydu.






#Grand Kartal
#Bolu
#Kervansaray Otel
#Bursa

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