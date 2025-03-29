Tanju Özcan 'yetkim yok' deyip sümen altı etmişti: Bursa'da belediyenin raporu onlarca canı kurtardı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra "Belediyenin sorumluluğu yok, tüm yetki bakanlıkta” diyerek sorumluluğu üstünden atmaya çalışmıştı. Özcan'ın otelin restoran bölümüne yetki belgesi verdiği ise sonradan ortaya çıkmıştı. Benzer bir olay ise Bursa'da meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, yanan Kervansaray Oteli'ni denetledikten sonra eksiklikleri ilgili kurumlara bildirince otel kapatıldı ve faciadan dönüldü. Böylelikle belediyelerin 'hayati' sorumluluğu da ortaya çıkmış oldu.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmayan Kervansaray Otel'de de geçtiğimiz gün iki kişi yaşamını yitirdi.
BELEDİYELERİN 'HAYATİ' SORUMLULUĞU
Bu iki otel yangınından sonra belediyelerin 'hayati' sorumluluğu da ortaya çıkmış oldu.
BOLU BELEDİYESİ EKSİKLİKLERİ SÜMEN ALTI ETTİ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Grand Kartal otelde daha yangın devam ederken birçok televizyona çıkıp yetki ve sorumluluk tartışması başlattı. Zaman geçtikçe Bolu'da faciaya nasıl davetiye çıkartıldığı da netleşti.