Tanju Özcan 'yetkim yok' deyip sümen altı etmişti: Bursa'da belediyenin raporu onlarca canı kurtardı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yanan Kervansaray Oteli'ni denetledikten sonra eksiklikleri ilgili kurumlara bildirince otel kapatıldı, faciadan dönüldü. Bolu'da ise Bolu Belediyesi İtfaiyesi yangın denetimini yaptı, eksiklikleri tespit etti ama raporu sümen altı etti. Sonuç olarak otel kapatılmadı, 78 kişiye mezar oldu. Eğer Bolu Belediyesi görevini yapsaydı Grand Kartal Otel yangından önce kapatılmış olacaktı.