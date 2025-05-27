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CHP'li Tanju Özcan hadsizlikte sınır tanımıyor: Şimdi de Üstad Necip Fazıl'a ağır hakaret

CHP'li Tanju Özcan hadsizlikte sınır tanımıyor: Şimdi de Üstad Necip Fazıl'a ağır hakaret

00:5227/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Necip Fazıl'a hakaret edip, adını Bolu'daki Kültür Merkezi'nden kaldırttı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Necip Fazıl'a hakaret edip, adını Bolu'daki Kültür Merkezi'nden kaldırttı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı paylaşımda, büyük Türk şairi, fikir, aksiyon ve dava adamı Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e hakaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısakürek'i yad ettiği paylaşımın altında biten Özcan, "Biz Bolu Belediye Meclisi olarak salona ismi verilen ahlaksız ve ilkesiz zatın adını kaldırdık" ifadelerini kullandı. Özcan, AK Parti döneminde kapsamlı şekilde restore edilerek modern yüzüyle hizmete alınan Kültür Merkezi'nden Necip Fazıl'ın ismini de kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 42’nci yıl dönümünde andı.

Erdoğan, paylaşımında,
"Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl’ı vefatının 42’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin…
" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan Üstad Necip Fazıl'a hakaret

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük Türk şairi Necip Fazıl Kısakürek'e hakaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısakürek'i yad ettiği paylaşımın altına yorum yapan Özcan,
"Biz Bolu Belediye Meclisi olarak salona ismi verilen ahlaksız ve ilkesiz zatın adını kaldırdık"
ifadelerini kullandı.

Özcan, AK Parti döneminde kapsamlı şekilde restore edilerek modern yüzüyle hizmete alınan Kültür Merkezi'nden Necip Fazıl'ın ismini kaldırarak “Bülent Ecevit Kültür Merkezi” olarak değiştirdi.

Irkçı Özcan hadsizlikte sınır tanımıyor

Özcan, Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik organize eylemleriyle tanınıyor.

Özcan, sık sık mültecilere karşı yürütülen kara propagandanın fitilini ateşliyor.

Hatırlanacağı gibi Özcan, daha önce belediyenin mültecilere yaptığı sosyal yardımı kesti, ardından da “Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız” diyerek ırkçılıkta zirve yapmıştı.




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