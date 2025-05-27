CHP'li Tanju Özcan hadsizlikte sınır tanımıyor: Şimdi de Üstad Necip Fazıl'a ağır hakaret

"Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl’ı vefatının 42’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin…