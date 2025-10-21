Tarihi eser satmaya çalışan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Yeni Şafak
13:0221/10/2025, Salı
IHA
Ele geçirilen tarihi eserler.
Ele geçirilen tarihi eserler.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince tarih eser satmak için müşteri arayan şüpheli yakalanırken, birçok tarihi eser ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesinde şüpheli bir şahsın tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Şüpheli şahıs Tepebaşı ilçesinde icra edilen operasyonla yakalanırken, yanında bulunan çantada yapılan aramada 1 ağızdan dolma kara barut tabanca, 4 bronz sikke, 1 vazo ve 1 kama ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında suçundan soruşturma başlatılarak adli kontrol tedbiri uygulandı.

