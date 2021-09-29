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BURSA

Tarihi Koza Han'da gençlik buluşması

‘Genç Dostu Şehir’ Ödülü’ne layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, elde edilen başarıyı gençlerle birlikte kutladı. Koza Han’da yapılan etkinlikte gençlerle biraraya gelen Başkan Alinur Aktaş, gençlere yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihi Koza Handa ​gençlik buluşması​
Alinur Aktaş, başarıyı gençlerle kutladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde ‘Genç Dostu Şehir’ Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başarıyı gençlerle kutladı. Hanlar Bölgesi’nin 480 dönümlük bir arazi üzerinde yer aldığını belirten Başkan Aktaş, “Burada bir tarih var. Burada 13 tane han, 14 tane bedesten çarşı, 21 cami, 3 türbe, 1 okul var. Koza Han’ın ayrı bir hikayesi var. Burası ipek borsasının kurulduğu yer. İpek önemli bir sembol Bursa için, tıpkı döner, kestane şekeri, Uludağ, Ulucami gibi. İpek de çok değerli bir unsur. Bu mekanın da 500-600 yıllık böyle tarihsel bir değeri var. Burada bazı düzenleme çalışmaları yaptık, daha yapacağımız işler var” diye konuştu.

GENÇLİK KULÜBÜ’NDE YENİ FIRSATLAR

Uygulamanın Bursa’da 55 bin genç kullanıcıya ulaştığını belirten Başkan Aktaş, “Türkiye’de 1395 belediye var. Bursa da Türkiye’nin en büyük 4. büyük şehri. 20 civarında belediye ödüle layık görüldü. Onlardan biri de ‘Gençlik Kulübü uygulamasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Aslında burada tebrik edilmesi gereken ben veya ekip arkadaşlarım değil, bu uygulamaya üye olduğunuz için tebrik sizlersiniz. Sizin sayenizde bu ödül geldi. Şu anda bu uygulamaya üye olan ve kullanan 55 binin üzerinde gencimiz var. Biliyorum dijital ortamdan doya doya istifade ediyorsunuz. Teknoloji, sosyal medya kaçınılmaz bir gerçek. Siz bir icadı, bir güzelliği doğru manada kullanırsanız hayatınız boyunca bundan istifade edersiniz” dedi.

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