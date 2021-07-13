Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarını erken tespit edip hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl ilk kez kullanılan ve bu yıl sayısı 4’e çıkarılan İHA’ların orman yangınlarına müdahaledeki başarısını anlattı. İHA’dan alınan anlık bilgiler sayesinde erken müdahale edilen yangınların büyümeden söndürüldüğüne dikkat çeken Pakdemirli, “Orada da inanılmaz bir başarı var. Yanar yanmaz haberimiz oluyor. Şimdi orman yangınlarıyla ilgili çok haber olmuyor. Neden? Çünkü yangınlar büyümeden müdahale ediyoruz. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Yangınların çıkmasını belki engelleyemiyorsunuz ama yangın çok küçükken söndürüyorsunuz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

24 SAAT BOYUNCA GÖZETLEME YAPILIYOR

776 adet orman kulesinden 24 saat gözetleme yapıldığını da belirten Bakan Pakdemirli, “Şu anda çakmak yaksalar, yakalıyoruz. Birisi Seferihisar’da yakalandı. Adam mangal yapıyormuş, ‘Ben saklanmıştım. Nasıl yakaladınız?’ dedi. Dumanın çıkmasını gözlüyoruz. Duman çıkmaya başladığında, alev parlamadan gidiyoruz” dedi. Bakanlık verilerine göre, geçtiğimiz yıl 234 orman yangını İHA ile erken tespit edildi.

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TUSAŞ’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

YANGINA MÜDAHALEDE LİDER ÜLKE

Toplam orman alanı ve yıllık ortalama yanan alan miktarına bakıldığında Türkiye, yangınlara müdahalede lider ülke konumuna yerleşti. Yine bakanlık verilerine göre, 10 bin 545 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman ve 6 bin 435 orman muhafaza memuru görev yapıyor. Bin 72 arazöz, 281 su tankeri, 185 dozer, 586 ilk müdahale aracı, 6 idari helikopter, 27 yangın söndürme helikopteri, 2 adet 10 tonluk amfibik uçak ve bir idari uçak bulunuyor. Bakanlık kaynakları, yanan hiçbir orman alanının imara ve yapılaşmaya açılmadığına dikkat çekiyor.

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