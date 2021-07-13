Gündem Çakmak yaksalar yakalıyoruz
ANKARA

Çakmak yaksalar yakalıyoruz

İHA’lar orman yangınlarına karşı da önemli başarı sağlıyor. “Şu anda çakmak yaksalar, yakalıyoruz” diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seferihisar’da mangal yaparken yakalanan bir kişinin çok şaşırdığını ve “Ben saklanmıştım. Nasıl yakaladınız?” diye sorduğunu aktardı. Pakdemirli, “Dumanın çıkmasını gözlüyoruz. Alev parlamadan gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Çakmak yaksalar yakalıyoruz
Orman yangınlarında ilk kez geçen yıl görev alan İHA’ların sayısı bu yıl 4’e çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarını erken tespit edip hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl ilk kez kullanılan ve bu yıl sayısı 4’e çıkarılan İHA’ların orman yangınlarına müdahaledeki başarısını anlattı. İHA’dan alınan anlık bilgiler sayesinde erken müdahale edilen yangınların büyümeden söndürüldüğüne dikkat çeken Pakdemirli, “Orada da inanılmaz bir başarı var. Yanar yanmaz haberimiz oluyor. Şimdi orman yangınlarıyla ilgili çok haber olmuyor. Neden? Çünkü yangınlar büyümeden müdahale ediyoruz. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Yangınların çıkmasını belki engelleyemiyorsunuz ama yangın çok küçükken söndürüyorsunuz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

24 SAAT BOYUNCA GÖZETLEME YAPILIYOR

776 adet orman kulesinden 24 saat gözetleme yapıldığını da belirten Bakan Pakdemirli, “Şu anda çakmak yaksalar, yakalıyoruz. Birisi Seferihisar’da yakalandı. Adam mangal yapıyormuş, ‘Ben saklanmıştım. Nasıl yakaladınız?’ dedi. Dumanın çıkmasını gözlüyoruz. Duman çıkmaya başladığında, alev parlamadan gidiyoruz” dedi. Bakanlık verilerine göre, geçtiğimiz yıl 234 orman yangını İHA ile erken tespit edildi.

TUSAŞ’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.
TUSAŞ’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

YANGINA MÜDAHALEDE LİDER ÜLKE

Toplam orman alanı ve yıllık ortalama yanan alan miktarına bakıldığında Türkiye, yangınlara müdahalede lider ülke konumuna yerleşti. Yine bakanlık verilerine göre, 10 bin 545 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman ve 6 bin 435 orman muhafaza memuru görev yapıyor. Bin 72 arazöz, 281 su tankeri, 185 dozer, 586 ilk müdahale aracı, 6 idari helikopter, 27 yangın söndürme helikopteri, 2 adet 10 tonluk amfibik uçak ve bir idari uçak bulunuyor. Bakanlık kaynakları, yanan hiçbir orman alanının imara ve yapılaşmaya açılmadığına dikkat çekiyor.

Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın

Bakan Pakdemirli 'otel yapılacak' iddialarına sert çıktı: Allah onları bildiği gibi yapsın
OYNAT 00:57
Bakan Pakdemirli 'otel yapılacak' iddialarına sert çıktı: Allah onları bildiği gibi yapsın
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezinde konuşan Pakdemirli, 'Sadece iktidar karşıtlığı için bir takım söylemler var. Sosyal medyadan ağaçlar yıkılıp otel yapılacak söylemleri var. Bunları söyleyenleri bir şehidimiz olduğu bu günde Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın.

İlk fırsatta buralara biz tekrar dikim yapacağız. Anayasa'nın 169. maddesi zaten orman alanlarının küçültülemeyeceğini, daraltılamayacağını beyan ediyor. Kimsenin endişesi olmasın. Orman teşkilatımız her zaman olduğu gibi bugün de yarında kendilerini ve vücutlarını siper edecekler.' ifadelerini kullandı.
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