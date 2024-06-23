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Tatilciler geri dönüyor: İstanbul yönünde yoğunluk artıyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününe girildi. Tatillerini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin büyükşehirlere dönüşü sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde akıcı bir yoğunluk var. D-100 kara yolunun Karabük-Gerede kesiminde de yer yer araç sayısı artıyor.

11:31 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 12:10 - 23/06/2024 Pazar
AA
Kurban Bayramı tatilinin son gününde sürücüler, dönüşe geçti.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde sürücüler, dönüşe geçti.

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Karabük-Gerede kesiminde de yer yer araç sayısı artıyor.

Düzce geçişi İstanbul istikametinde Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında araç hareketliliği devam ediyor.

Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde zaman zaman ulaşımda yoğunluk görülüyor.

Bu arada İstanbul istikameti Yeşilyayla ve Hendek gişeleri arasında meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle ulaşım aksıyor.

Otoyol ile kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

#İstanbul
#Trafik
#Bolu
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