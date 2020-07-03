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POLİTİKA

TBB Başkanı Feyzioğlu'dan barolara çağrı: Lütfen gidin TBMM'de konuşun

TBB Başkanı Feyzioğlu'dan barolara çağrı: Lütfen gidin TBMM'de konuşun

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun" dedi.

Haber Merkezi AA
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" ifadelerini kullandı.

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