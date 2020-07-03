TBB Başkanı Feyzioğlu'dan barolara çağrı: Lütfen gidin TBMM'de konuşun

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" ifadelerini kullandı.
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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" ifadelerini kullandı.
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