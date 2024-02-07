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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'i kabul etti. Görüşmede Meclis'te gerçekleşen kabulde, bölgesel ve küresel konular, parlamentolar arası ilişkiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkesin temin edilebilmesi için atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

15:55 - 7/02/2024 Çarşamba
AA
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ile görüştü.


Meclis'te gerçekleşen kabulde, bölgesel ve küresel konular, parlamentolar arası ilişkiler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkesin temin edilebilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.


Dost ve kardeş Fas halkıyla her alanda ilişkileri artırmak konusunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, iki ülke parlamentoları arasında karşılıklı ziyaretleri daha sık gerçekleştirerek de parlamentolar arasındaki ilişkilerin artırılması arzusunda olduklarını dile getirdi.


Fas'ın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür


Fas'a, Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesini, bu ülkelerdeki iç çatışmaların bir an önce sonra ermesi gerektiğini kaydetti.


Filistin'de herkesin yüreklerini sızlatan, insanlığın modern zamanlarda karşılaştığı en ağır saldırıların devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin sağlanarak insani yardımların bir an önce ulaştırılmasını ümit ettiklerini söyledi.




#Numan Kurtulmuş
#Burkina Faso
#TBMM
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