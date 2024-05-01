TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında
"Hiç kimse, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir."
hadisini anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:
"Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."
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3 saat önce