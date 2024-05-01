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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
10:45 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında
"Hiç kimse, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir."
hadisini anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:
"Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."


#1 Mayıs
#Numan Kurtulmuş
#Emek ve Dayanışma Günü
#TBMM Başkanı
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