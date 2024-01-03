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TCG Bartın Savaş gemisi ziyaretçilere açıldı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da TCG Bartın savaş gemisini vatandaşların ziyaretine açtı. Savaş gemisini görmeye gelen vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait tekne ile 3 mil açıktan bulunan TCG Bartın'a götürüldü. Burada askeri gemi personeli ziyarete gelenleri karşılayıp, gezdirerek bilgi verdi. 80 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki savaş gemisini gezen vatandaşlar kendileri için değişik bir anı olduğunu kaydederek bol bol fotoğraf çekti.

16:24 - 3/01/2024 Çarşamba
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TCG Bartın Savaş gemisi ziyaretçilere açıldı
TCG Bartın Savaş gemisi ziyaretçilere açıldı

Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Bartın (F-504) gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da TCG Bartın savaş gemisini vatandaşların ziyaretine açtı. Savaş gemisini görmeye gelen vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait tekne ile 3 mil açıktan bulunan TCG Bartın'a götürüldü. Burada askeri gemi personeli ziyarete gelenleri karşılayıp, gezdirerek bilgi verdi. 80 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki savaş gemisini gezen vatandaşlar kendileri için değişik bir anı olduğunu kaydederek bol bol fotoğraf çekti.

İstanbul'dan Mersin'e geldiğini belirten vatandaşlardan Ömer Cansu, "Ziyaretim Mersin kurtuluş gününe denk geldiği için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın etkinliğinde gemi ziyaretinde bulunduk. Gemideki arkadaşlar gayet misafirperver ve muhabbetle yaklaştılar. Ordumuzu ayrı seviyoruz, deniz kuvvetlerine ayrı bir ilgimiz var" dedi.

Bugün memleketi Mersin'in kurtuluş yıl dönümü olduğunu dikkat çeken vatandaşlardan Ergün Serbest, "İlimize TCG Bartın savaş gemimiz gelmiş. Gemimizi gördük gezdik. Çok hoşumuza gitti. İlk defa deneyimledim savaş gemisinin üzerindeyim. Hayran kaldım. Devletimizin burada gücünü gördük. Askerlerimiz sağ olsun bizlere çok yardımcı oldular. Onlar varsa ülkemiz var. Biz burada mutluyuz, huzurluyuz" ifadelerini kullandı.



#TCG Bartın (F-504) gemisi
#Bartın
#Bayraktar SiHA
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