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TCG Nusret Müze Gemisi Bartın'da ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin hatırasını yaşatmak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Bartın'a ulaştı.

11:47 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Müze gemi bugün kentten ayrılacak.

Müze gemi bugün kentten ayrılacak.

Amasra Limanı'na demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı. Görevliler ayrıca müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini aktardı.

Ziyaretçilerden Murat Çakır, gazetecilere, gemide çok duygusal anlar yaşadığını ve okuduğu tarihi bir kez daha hissettiğini dile getirdi.

Geminin tarihinin, ülkenin bugünlere gelmesinde yapılan planlamalarla ilgili gerçekleri hatırlattığını anlatan Çakır, "Okuduklarımızın dışında gördüklerimizle yaşamak başka duygu. Allah şehitlerimizden razı olsun, bu vatan kolay kazanılmamış, onu anladık, duygusunu yaşadık. Okumak başka burada yaşamak çok başka." dedi.



#Amasra
#Nusret Mayın Gemisi
#TCG Nusret Müze Gemisi
#ziyaret
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