TCG Nusret Müze Gemisi Bartın'da ziyarete açıldı

Ziyaretçilerden Murat Çakır, gazetecilere, gemide çok duygusal anlar yaşadığını ve okuduğu tarihi bir kez daha hissettiğini dile getirdi.

Geminin tarihinin, ülkenin bugünlere gelmesinde yapılan planlamalarla ilgili gerçekleri hatırlattığını anlatan Çakır, "Okuduklarımızın dışında gördüklerimizle yaşamak başka duygu. Allah şehitlerimizden razı olsun, bu vatan kolay kazanılmamış, onu anladık, duygusunu yaşadık. Okumak başka burada yaşamak çok başka." dedi.