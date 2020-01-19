Gündem Tek kalemde yüzde 400 tasarruf
POLİTİKA

Tek kalemde yüzde 400 tasarruf

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’den MHP’ye geçen Silivri Belediyesi’nin yeni yönetim anlayışı dikkatleri çekiyor. MHP’li Silivri Belediye Başkan Volkan Yılmaz, görevi devralmasıyla birlikte başlatılan çalışmaların ilk adımı tasarruf üzerine oldu.

Fatih Özer Yeni Şafak
Volkan Yılmaz (sağ)
Volkan Yılmaz (sağ)

Belediyenin mali durumunu iyileştirmek için kolları sıvayan MHP’li Başkan Yılmaz, geçmiş dönemden kalan yaklaşık 240 Milyon TL’lik borcun artmaması ve geçmiş dönemlerden kalan mağduriyetlerin giderilmesi adına tasarrufa yöneldi.

TASARRUF TEDBİRLERİ KAZANDIRDI

  • Tasarruf tedbirleri kapsamında kiralık araçların durumuna düzenleme getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, özellikle iş makineleri sınıfındaki yeniden kiralamalarda yaşanan fiyat farkı dikkat çekti. CHP’li Özcan Işıklar döneminde 3 adet yükleyici, 3 adet büyük kamyon, 10 tane küçük kamyon aylık 411 bin 840 TL’ye kiralanırken, aynı araçlar MHP’li Volkan Yılmaz döneminde 105 bin 500 TL’ye kiralandı. Yüzde 400’e varan fiyat düşüşünden tasarruf aylık 306 bin 340 TL + KDV oldu.

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