Tek kalemde yüzde 400 tasarruf

Belediyenin mali durumunu iyileştirmek için kolları sıvayan MHP’li Başkan Yılmaz, geçmiş dönemden kalan yaklaşık 240 Milyon TL’lik borcun artmaması ve geçmiş dönemlerden kalan mağduriyetlerin giderilmesi adına tasarrufa yöneldi.
TASARRUF TEDBİRLERİ KAZANDIRDI
- Tasarruf tedbirleri kapsamında kiralık araçların durumuna düzenleme getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, özellikle iş makineleri sınıfındaki yeniden kiralamalarda yaşanan fiyat farkı dikkat çekti. CHP’li Özcan Işıklar döneminde 3 adet yükleyici, 3 adet büyük kamyon, 10 tane küçük kamyon aylık 411 bin 840 TL’ye kiralanırken, aynı araçlar MHP’li Volkan Yılmaz döneminde 105 bin 500 TL’ye kiralandı. Yüzde 400’e varan fiyat düşüşünden tasarruf aylık 306 bin 340 TL + KDV oldu.