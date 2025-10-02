Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ’da içme suyu borusu patladı: Tonlarca su boşa aktı

Tekirdağ’da içme suyu borusu patladı: Tonlarca su boşa aktı

10:132/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kepçe yolda kazı çalışması yaparken içme suyu hattı patladı. Caddeyi adeta göle çeviren tonlarca su, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Süleyman Seba Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde çalışma yapan kepçe, içme suyu irsaliye hattına çarpması sonucu büyük çaplı patlama yaşandı. Patlamayla birlikte tonlarca su caddeye yayıldı.


Görgü tanıkları, TESKİ’ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. Daha sonra tekrar gelen TESKİ ekipleri, dün gece saatlerinde patlayan su borusunu onardı.


Şehir genelinde su kesintilerinin yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu patlama, hem büyük miktarda su israfına sebep oldu.




#tekirdağ
#süleymanpaşa
#içme suyu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim 2025 evde bakım maaşı yatan iller listesi