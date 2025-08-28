Tekirdağ'daki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama: Davanın seyrini değiştirmek istediler

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kardeşi cezaevinde bulunan kişi, emniyete giderek bazı şahısların kendisine ulaşarak davanın seyrini değiştirebileceklerini söyleyip, kendisinden hakim ve savcılara verilmek üzere 2,5 milyon lira talep ettiklerini belirtti. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrabolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve HTS analizleri incelendi. Şüphelilerin davanın seyrini değiştirmek için 2,5 milyon lira talep ettikleri, paranın X-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyo ve havluya sarıla şekilde 500 bin liralık 5 paket halinde teslim edilmesini istedikleri tespit edildi.