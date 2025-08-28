Yeni Şafak
Tekirdağ'daki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama: Davanın seyrini değiştirmek istediler

11:2028/08/2025, Perşembe
DHA
Tekirdağ'da cezaevinde yatan kişinin kardeşine ulaşıp, davanın seyrini değiştirmek için 2,5 milyon lira talep eden şüphelilere yönelik dolandırıcılık operasyonunda 1'i avukat, 7 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kardeşi cezaevinde bulunan kişi, emniyete giderek bazı şahısların kendisine ulaşarak davanın seyrini değiştirebileceklerini söyleyip, kendisinden hakim ve savcılara verilmek üzere 2,5 milyon lira talep ettiklerini belirtti. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrabolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve HTS analizleri incelendi. Şüphelilerin davanın seyrini değiştirmek için 2,5 milyon lira talep ettikleri, paranın X-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyo ve havluya sarıla şekilde 500 bin liralık 5 paket halinde teslim edilmesini istedikleri tespit edildi.


Dört ilde eş zamanlı operasyon


Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda aralarında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatın da bulunduğu 9 kişiyi yakaladı. Tekirdağ'a getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında avukatın da olduğu 7 şüpheli, 'Yargı organlarının, kamu kurumlarının veya kamu otoritesinin adını kullanarak nitelikli dolandırıcılık', 'Organize suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




