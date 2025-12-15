Yeni Şafak
Tekneyle açıldığı Akdeniz’de kaybolmuştu: 12 gün sonra KKTC'de cansız bedeni bulundu

15/12/2025, Pazartesi
IHA
Kayıp balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde tekneyle Akdeniz’e açılan ve 12 gündür haber alınamayan balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde karaya vurmuş halde bulundu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan balıkçı Refik Sahiloğulları (57), 2 Aralık’ta sabah saatlerinde balık avlamak için Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Sahiloğulları’na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı bulmak için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin 12 gün süren arama çalışmaları sonuç vermezken, kayıp balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu.

Kimlik tespiti yapılan ve ailesine bilgi verilen Sahiloğulları’nın cenazesinin Samandağ ilçesinde önümüzdeki günlerde toprağa verileceği öğrenildi.

