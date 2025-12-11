Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Kayıp balıkçı 9 gündür sahilde ve denizde aranıyor

Kayıp balıkçı 9 gündür sahilde ve denizde aranıyor

15:0111/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Balık avlamak için denize açılan Sahiloğulları’na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.
Balık avlamak için denize açılan Sahiloğulları’na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçıdan 9 gündür haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kayıp balıkçıyı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samandağ ilçesinde yaşayan balıkçı Refik Sahiloğulları, 9 gün önce sabah saatlerinde Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Balık avlamak için denize açılan Sahiloğulları’na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı bulmak için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın çalışmaları 9 gündür devam ediyor.

Ekiplerin arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmazken, AFAD ekipleri sahilde detaylı çalışmalarını sürdürüyor.


#Hatay
#Samandağ
#Çevlik sahili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7200 gün emeklilik için prim yıl şartları açıklandı: EYT'den sonra yeni emeklilik yasası müjdelendi