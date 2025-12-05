Teknesi denizde bulunan kayıp balıkçı 3 gündür Akdeniz’de aranıyor

3 gündür Sahiloğulları’ndan gelecek umutlu haberi bekleyen arkadaşı Ayhan Özkan, kaybolan balıkçı arkadaşlarının bulunmasını istediklerini söyledi. Özkan, "2 gündür balıkçı yakınımız kayıp oldu. Kaybolduğu zaman yalnızdı. Normalde denize açıldığında yalnız çıkmazdı. Yanındaki arkadaşı hastalandığı için o gün gidemedi. Arkadaşı önce ’Geleceğim’ demiş ama sonra rahatsızlanınca gidemedi. Kaybolan Refik de akşam yemeğini çıkarmak için limana yakın ve gözle görülür bir yerde denize açıldı. Balık avladığı sırada ne olduğunu bilemedik. Sahil Güvenlik ekipleri bizleri aradığı zaman durumu anladık. Hemen limana geldik, ailesi perişan halde. Herhangi bir bulguya ulaşılmadı. Yetkililerden ricamız bu olaya biraz daha ehemmiyet verilmesi ve üstüne gidilmesini istiyoruz. Kaybolan Refik kardeşimizin canlı veya söylemek istemiyorum cansız bulunmasını istiyoruz" dedi.







