Tekneyle kaçarken yakalanan FETÖ’cüler tutuklandı

Muğla'da, Bodrum KOM Grup Amirliği’nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir tekneye operasyon düzenlendi.

MAHKEMELERİ SÜRÜYORDU

Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış, Ankara, Bursa ve Eskişehir olmak üzere çeşitli illerin Ağır Ceza Mahkemelerinde FETÖ/PYD’den yargılamaları devam eden açıkta ve ihraç olan 6 askeri personel yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan Yüzbaşı O.Ş., Teğmen E.U., Teğmen H.A., Astsubay N.I., Astsubay G.A. ve Astsubay G.A. isimli şüpheliler Bodrum KOM Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.