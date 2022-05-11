Temel Karamollaoğlu: Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında son dönemlerde gündemden düşmeyen sığınmacılar konusunu ele aldı. Konuyu keskin ifadelerle ele almanın doğru olmadığını belirten Karamollaoğlu, Suriye'deki iç savaşın önlenmesi gerektiğini duyurdu.

"Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez"

Temel Karamollaoğlu, "Hemen, bütün sığınmacıları kapı dışarı edelim, ne halleri varsa görsünler, bunu kimse diyemez. Ama biz bütün sığınmacıların da, bu memlekette ilelebet kalmasını da doğru bulmayız. Onlar da kendi memleketlerine gidebilmeli" dedi.

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"Bu mesele bir altyapı tesis edilirse çözülür"

Karamollaoğlu, ülke yöneticileri arasında ciddi bir diyalog oluşturulursa meselenin çözüleceğini belirterek, "Orada bir altyapı tesis edilirse insanların rahat yaşayabilecekleri, o zaman bu sığınmacı meselesi çözülür. 'Gönderirim, göndermem, hepsine sahip çıkarım', bu mantık doğru bir mantık değil. Bizim söylediğimiz, Suriye'deki iç savaş önlenmeli" diye konuştu.

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