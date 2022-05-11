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POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu: Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ortaklarının sığınmacılar konusundaki tutumunun aksi yönde açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Sığınmacıların kapı dışarı edelim kimse diyemez, ama biz bütün sığınmacıların bu memlekette ilelebet kalmasını doğru bulmayız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlu: Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez
​Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında son dönemlerde gündemden düşmeyen sığınmacılar konusunu ele aldı. Konuyu keskin ifadelerle ele almanın doğru olmadığını belirten Karamollaoğlu, Suriye'deki iç savaşın önlenmesi gerektiğini duyurdu.

"Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez"

Temel Karamollaoğlu, "Hemen, bütün sığınmacıları kapı dışarı edelim, ne halleri varsa görsünler, bunu kimse diyemez. Ama biz bütün sığınmacıların da, bu memlekette ilelebet kalmasını da doğru bulmayız. Onlar da kendi memleketlerine gidebilmeli" dedi.

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"Bu mesele bir altyapı tesis edilirse çözülür"

Karamollaoğlu, ülke yöneticileri arasında ciddi bir diyalog oluşturulursa meselenin çözüleceğini belirterek, "Orada bir altyapı tesis edilirse insanların rahat yaşayabilecekleri, o zaman bu sığınmacı meselesi çözülür. 'Gönderirim, göndermem, hepsine sahip çıkarım', bu mantık doğru bir mantık değil. Bizim söylediğimiz, Suriye'deki iç savaş önlenmeli" diye konuştu.

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Millet İttifakı'ndaki aday krizi anketlerde
FOTOĞRAF 21
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Areda Survey yeni seçim anketini sonuçlarını açıkladı. <br><br><br>Firma tarafından yapılan ankette vatandaşlara \"Bu Pazar seçim<br>olsa hangi partiye oy verirsiniz\" şeklinde soruldu.
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Çıkan sonuca göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 36,9'luk oranla ilk sırada yer alıyor.<br><br>İkinci sırada ise Cumhuriyet Halk Partisi yer alıyor.
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Bir diğer yapılan anket ise vatandaşlara Millet İttifakı \"Ortak aday çıkarabilecek mi?\" sorusu soruldu. <br><br>Uzun süredir ortak aday tartışmaları ile gündemden düşmeyen Millet İttifakı'nı ortak aday çıkarabileceğine ilişkin güvenin anket sonucuna göre azaldığı anket sonucunda gözler önüne seriliyor.
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MİLLET İTTİFAKINA OLAN İNANÇ AZALDI<br><br>Araştırma sonuçlarına göre, Millet İttifakı’nın ortak bir adayda anlaşarak seçime gireceği düşüncesini savunanların oranı yüzde 58,6 iken, yüzde 41,4 Millet İttifakı’nın ortak aday çıkaramayacağını ifade etti. <br><br>Mart ayında Millet İttifakı’nın ortak bir aday çıkarabileceğine olan inanç yüzde 72 iken, bu düşüncede olanların oranının önceki aylarla karşılaştırıldığında düşüş gösterdiği ortaya çıktı.
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KADINLARIN ORTAK ADAY İNANCI DAHA DÜŞÜK<br><br><br>Araştırmaya göre, erkekler yüzde 62 ile kadınlara göre daha fazla oranda Millet İttifakı’nın ortak bir adayda birleşeceği düşüncesini savundu. <br><br>Kadınlar ise yüzde 54,9’luk oran ile bu konuda erkekler kadar iyimser değil. <br><br>Öte yandan, ilköğretim ve lise mezunu olanların üniversite mezunlarına göre daha fazla oranda Millet İttifakı’nın ortak aday çıkarmasına inandığı tespit edildi.
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GENÇLER, ORTAK ADAY ÇIKACAĞINA İNANMIYOR <br><br><br>Orta ve ileri yaştaki katılımcılar, ortak aday çıkacağına inandıklarını ifade etti. <br><br>55 yaş ve üstündeki katılımcıların yüzde 78,4’ü ortak aday çıkabileceğine inanıyorken, gençlerin yüzde 58,7’si, hayır diyerek ortak aday çıkabileceğine inanmadığını vurguladı.
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BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?<br><br>Önümüzdeki yıl yapılması beklenen Genel Seçim de hangi partinin<br>kazanacağı yeni hükümetin kim olacağı vatandaşlar tarafından en çok merak<br>edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. <br><br>Areda Survey, vatandaşlara \"Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz\" diye sordu.
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Yapılan anket sonucuna göre oy oranları şöyle;<br><br>AK PARTİ: %36,9
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CHP: % 25,1<br>
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İYİ PARTİ %11,8
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MHP: %10,1
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HDP: %9,4<br>
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YENİDEN REFAH: %1,3
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ZAFER PARTİSİ: %1.1
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SAADET PARTİSİ: %1,0
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DEVA: %0,9
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MEMLEKET PARTİSİ: %0,7
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TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: %0,4
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: %0,3
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GELECEK PARTİSİ: %0,2
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DİĞER: %0,8
Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Millet İttifakı'ndaki aday krizi anketlerde
Areda Survey, 2023 seçimleri öncesi siyasi partilerin son oy durumlarına ışık tuttu. Yapılan anket çalışmasına göre Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 36,9'luk oranla ilk sırada yer alırken, Millet İttifakı cephesinde ortak aday belirsizliği konusu anketin en dikkat çeken hususu oldu. Areda Survey'in nisan ayı sosyometre araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 58'i, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını düşünüyor, bu oran mart ayında ise yüzde 72 düzeyindeydi. Peki hangi parti ne kadar oy oranı aldı? İşte merak edilen seçim anketi sonucu ve partilerin oy oranları...


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