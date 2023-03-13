Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 7 yıl geçti.
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla Ankara'nın merkezi Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan menfur saldırısının üzerinden 7 yıl geçti.
Yerleşim yerlerinde kazdıkları çukur, kurdukları barikat ve tuzakladıkları patlayıcılarla saldırılar düzenleyen terör örgütü, güvenlik güçlerinin etkili müdahalesi sonucu başarılı olamayınca 13 Mart 2016'da Güvenpark otobüs duraklarına bomba yüklü otomobille saldırı düzenledi.
Otomobilin, PKK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından infilak ettirildiği belirlendi.
Teröristler Demir ile Ünsal'ın parçalandığı saldırıda, duraklarda otobüs bekleyen 4'ü çocuk 36 kişi yaşamını yitirdi, 32'si çocuk 344 kişi yaralandı.
Yaralananlar arasında 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırısının en küçük şehidi oldu.
Failler cezasız kalmadı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için 3 savcı görevlendirdi.
Saldırıdan bir yıl sonra tamamlanan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 sanık yer aldı.
İlk duruşması 19 Haziran 2017'de görülen 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava, 21 Kasım 2018'de karara bağlandı.
Yargılama aşamasında ölen sanıklar Hülya Eroğlu, Murat Üçer ve Şerif Başboğa hakkındaki kamu davası düşürüldü.
İkinci dava
Saldırının planlayıcılarından firari Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına da yardım ettikleri belirtilen sanıklar Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında ayrıca iddianame hazırlanarak, Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci dava açıldı.
Yargılamaya 25 Şubat 2020'de aynı mahkemede başlanan davanın karar duruşması 11 Kasım 2020'de görüldü.
Mahkeme, üst sınırdan cezalandırdığı sanıklar hakkında takdiri indirim uygulamadı.
Sanıkların bu şekilde cezalandırıldığı her iki dosyanın temyiz süreci devam ediyor.