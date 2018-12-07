Terörist kaçırma çetesi!

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari suçlular ve kaçak göçmenlere yurt dışına kaçabilmeleri için sahte kimlik, belge ve pasaport hazırlayan uluslararası bir çeteyi çökertti. Operasyonda 44 adrese baskın yapılırken, 43 şüpheli yakalandı. Çetenin, PKK, DHKP-C ve FETÖ başta olmak üzere farklı terör örgütleri ile bağlantıları bulunan firari suçluları sahte pasaportla yurt dışına çıkardığı belirlendi. İstanbul polisinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu faaliyetleri tek tek deşifre eden 43 kişiden 26'sı tutuklandı.

KİŞİ BAŞI 8 BİN AVRO

Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre çete, sahte pasaport için kişi başı 8 bin avro alıyordu. FETÖ üyeleri, kaçmak için uluslararası çalışan bu çete ile irtibata geçiyor ve ilk etapta Yunanistan’a kaçmaya çalışıyordu. Çetenin, kendisi ile iş birliği yapan firari suçluları, Yunanistan, Makedonya, Belçika ve Almanya’ya kaçırdığı tespit edildi.

87 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda, hava yolu ile Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Almanya'ya yasa dışı yollardan kaçırılmak istenen 87 kişi sahte pasaportlarla yakalandı. 87 şüphelinin gerçek kimlikleriyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı. DHKP-C üyesi bir terörist de, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçırılmak üzereyken sahte pasaportla suçüstü yakalandı ve kesilmiş hapis cezası bulunduğu için tutuklandı.

İADE EDİLDİLER

Çetenin Makedonya’ya 3 FETÖ’cü kaçırdığı tespit edildi. Türk makamlarının devreye girmesiyle birlikte 3 FETÖ’cü İtalya’ya geçmek üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Son olarak ise FETÖ’den aranan akademisyen çift Ayşe Ç. ile Ensar Ç.’nin sahte pasaportla önce Yunanistan’a, ardından Belçika’ya kaçtığı belirlendi.

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