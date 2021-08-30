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TUNCELİ

Teröristler kaçmak için ormanı yaktı

Tunceli’de bir hafta önce başlayan orman yangınını PKK’lı teröristlerin çıkardığı ortaya çıktı. Buzlutepe mevkiinde kıstırılan teröristler, İHA/SİHA’ların görüntü almasını engellemek için ormanı ateşe verdi. Teröristlerin saldırı ihtimali dikkate alınarak yangına uzun süre havadan müdahale edilemedi.

Burak Doğan Yeni Şafak
Teröristler kaçmak için ormanı yaktı
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Tunceli’deki orman yangınlarını PKK’nın çıkardığı ortaya çıktı. Teröristler, SİHA’lardan kaçmak için bölgeyi ateşe vermiş. Teröre karşı düzenlenen operasyonlar kapsamında Tunceli kırsalında 29 bölgede ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ kararı alınmıştı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre bu bölgelerde karış karış arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri 1 hafta önce teröristlerle sıcak temas sağladı. Köşeye sıkışıp kaçmaya çalışan teröristler, İHA ve SİHA’ların görüntü almasını engellemek için yangın çıkardı.

HDP’LİLERE İZİN VERİLMEDİ

Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde başlayan yangın 4 ayrı bölgeye yayıldı. Teröristler bölgede gizlendiği için yangına müdahale güçleşti. Saldırı olma ihtimali dikkate alınarak uzun süre havadan müdahale edilemedi. Zorlu arazi koşullarındaki yangına müdahale edecek teknik alt yapısı olmadığı halde bölgeye gitmek isteyen Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu ile HDP’lilere de izin verilmedi. Israrla bölgeye gitmek isteyen Maçoğlu ile yerel yöneticiler arasında zaman zaman gerilim yaşandı.

HAVADAN MÜDAHALE

Orman Genel Müdürlüğü, güvenlik sorunu olmayan 3 ayrı bölgeye karadan müdahale etti. Daha çok örtü yangını niteliğini taşıyan alevlerin önü iş makineleri ile oluşturulan 45 kilometre uzunluğundaki şeritle kesildi. Ardından yangın çembere alınarak söndürüldü. Yangının sürdüğü son noktaya ise önceki gün akşam saatlerinde havadan müdahale başladı. 2 helikopter ve 1 söndürme uçağının yanı sıra iş makinesi de çalışmalara eşlik etti.

KISA SÜREDE NETİCE ALIRIZ

Konu ile ilgili açıklama yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, şunları kaydetti: “Dört gündür devam eden çalışmalarda tabii en başta canını hiçe sayan orman işçilerimiz, orman arazözlerimiz, İl Özel İdaresi personelimiz ve de kahraman jandarmamız görev aldı. Şu an da sahada 2 helikopterimiz, bir söndürme uçağımız ve bunun yanı sıra karadan müdahaleye devam eden 2 buldozerimiz çalışıyor. Bunun yanında 3 büyük söndürme arazörümüz, 6 ani müdahale söndürme aracımız ve 100’e yakın da personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Muhtemeldir kısa sürede çalışmayı bitirmiş olacağız.”

2 HELİKOPTER VE 1 UÇAKLA MÜDAHALE

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tunceli’de tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildiğini bildirdi. OGM’den yapılan yazılı açıklamada, Tunceli’de özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3’ünün kontrol altına alındığı kaydedildi. Tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, dün ülke genelindeki 6 orman ve 6 kırsal alan yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

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