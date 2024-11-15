THY’den İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz internet hizmeti

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolculara sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladıklarını açıkladı.
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