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THY’den İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz internet hizmeti

THY’den İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz internet hizmeti

15:2015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcularına ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, '"TKWIFI' hizmetimiz ile havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolculara sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladıklarını açıkladı.


Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul Havalimanı daha da güzelleşiyor. 'TKWIFI' hizmetimiz ile havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz. İnternet hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz"
ifadelerini kullandı.


#(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
#internet hizmeti
#istanbul havalimanı
#thy

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