Ticaret İl Müdürlüğü’nden Eskişehir’de denetim: 183 bin 628 TL ceza

Eskişehir Valiliği’nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 12-18 Aralık 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 53 firmada bin 280 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 183 bin 628 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 11 firmada 55 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.