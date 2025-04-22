Tıra arkadan çarpan minibüs şoförü hayatını kaybetti

Denizli'de sürücü ismi henüz öğrenilemeyen tır dönüş yapacağı sırada Şemdin Kılıç (62) yönetimindeki minibüs ile tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan minibüs sürücüsü Şemdin Kılıç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.