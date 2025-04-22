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Tıra arkadan çarpan minibüs şoförü hayatını kaybetti

Tıra arkadan çarpan minibüs şoförü hayatını kaybetti

15:1822/04/2025, Salı
IHA
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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan minibüs sürücüsü Şemdin Kılıç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan minibüs sürücüsü Şemdin Kılıç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi

Denizli'de dönüş yapan tıra arkadan çarpan minibüs şoförü kazada hayatını kaybetti.

Denizli'de sürücü ismi henüz öğrenilemeyen tır dönüş yapacağı sırada Şemdin Kılıç (62) yönetimindeki minibüs ile tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan minibüs sürücüsü Şemdin Kılıç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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